شكرا لقرائتكم خبر ميلي: اختبار الصين نظام أسلحة أسرع من الصوت مقلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أن اختبار الصين لنظام أسلحة أسرع من الصوت تطور «مقلق للغاية» ، في تصاعد السباق بين واشنطن وبكين. وقال ميلي في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج «ما رأيناه هو حدث مهم للغاية والمتمثل في اختبار نظام أسلحة أسرع من الصوت، إنه أمر مقلق للغاية، لا أعلم إذا ما كانت لحظة (تشبه) سبوتنيك، ولكن أعتقد أنها قريبة للغاية منها لقد حازت على كل انتباهنا»، في إشارة إلى القمر الاصطناعي سبوتنيك الذي جرى إطلاقه عام 1957م، ومنح الاتحاد السوفيتي ريادة مبكرة في السباق الفضائي.



كانت هذه تفاصيل خبر ميلي: اختبار الصين نظام أسلحة أسرع من الصوت مقلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.