هجوم سيبراني يشل 4 آلاف محطة وقود إيرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرضت إيران لهجوم سيبراني واسع النطاق استهدف 4300 محطة وقود.

وأعلن أمين المجلس الأعلى للأجواء الافتراضية أبوالحسن فيروزآبادي، أن الهجوم كان واسعا «بحيث أحدث خللا في 4300 محطة ومركز وقود في البلاد»، وأوضح أن تقريرا حول هذا الهجوم السيبراني سيتم الإعلان عنه في غضون سبعة إلى عشرة أيام.

وأضاف «من المحتمل أن يكون تم شن هذا الهجوم من الخارج»، واستطرد بالقول «رغم أنه تمت السيطرة على هذا الهجوم السيبراني إلا أنه خلق الكثير من المشاكل».

وكانت مشكلة فنية أصابت نظام الدفع ببطاقات الدعم في محطات الوقود في أنحاء البلاد، وتسببت في تكدس المركبات أمام محطات الوقود.