وزارة الصحة في سنغافورة تسجل نحو 5300 حالة إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة نحو 5300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، وهي حصيلة يومية غير مسبوقة بفارق شاسع عن أكبر حصيلة سجلتها من قبل.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد إصابتهم بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الجائحة في البلاد إلى 349.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة، بعد إضافة ما وصفته الوزارة بعدد "مرتفع بشكل غير معتاد" من الحالات الجديدة، إلى أكثر من 180 ألفا تم تسجيل نصفها خلال الـ 28 يوما الماضية، رغم أن عدد الحالات اليومية لم يتجاوز 4000 قبل اليوم.

وأوضحت الوزارة أن حوالي 98% من الحالات الجديدة خلال الـ 28 يوما الماضية ظهرت عليها أعراض خفيفة للمرض أو لم تظهر عليها أعراض مطلقا.

وتم تطعيم حوالي 84% من سكان سنغافورة البالغ عددهم 45ر5 مليون نسمة، وفقا لبيانات الوزارة.

وتجنبت سنغافورة حتى أغسطس/آب أسوأ تفش لسلالة دلتا التي تسببت في وقت سابق في أرقام قياسية للوفيات وحالات الإصابة في دول مجاورة مثل ماليزيا.