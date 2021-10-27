عاجل.. أمريكا تعارض خطة إسرائيلية لتوسيع الاستيطان

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

قال مسؤول أمريكي، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقش خطط الاستيطان في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس.



الاتصال الأمريكي جاء بعد أن مضت إسرائيل قدما في خططها لتوسيع بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

وقالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إنها تعارض بشدة قرار الاستيطان الإسرائيلي باعتباره يضر بآفاق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك في أشد انتقاد علني من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لسياسة الاستيطان الإسرائيلية حتى الآن.

وتم الكشف عن الاتصال الذي جرى بين بلينكن وجانتس يوم الثلاثاء لأول مرة من قبل موقع "أكسيوس" الإخباري، الذي نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "الوزير الأمريكي عبر عن معارضة واشنطن لخطة الاستيطان".

وكانت الإدارة الأمريكية دعت الحكومة الإسرائيلية إلى الامتناع عن أي خطوات أحادية بما فيها الاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي.