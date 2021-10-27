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شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء عاجل لمبنى الصحة الأمريكية.. ماذا يحدث في واشنطن (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
اضطرت وزارة الصحة الأمريكية إلى إخلاء مقرها وسط واشنطن من الناس، بعد تلقيها بلاغاً بشأن خطر، حول وجود قنبلة داخل مقر الوزارة.
وعلى الفور أعلنت شرطة الكونغرس إغلاق عدد من الطرق في المنطقة، كما تم تداول لقطات تظهر تواجداً أمنيا مكثفا في محيط مبنى الكابيتول.
وكانت مساعدة وزير الصحة سارة لوفينهايم، قد صرحت أنه تم تلقي بلاغ صباح اليوم بشأن وجود قنبلة مزعومة داخل مقر الوزارة، ما أسفر عن إجلاء جميع الموظفين من المبنى.
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