مؤسسة النفط الليبية: إغلاق خط الأنابيب المؤدي إلى مرفأ السدرة بعد "تسريب كبير"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت إدارة الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأربعاء إن تسريبا كبيرا في خط الأنابيب المؤدي إلى مرفأ السدرة أدى إلى إغلاق الخط.



وأوضحت الإدارة، في بيان لها، أن التسريب سيحتاج إلى أعمال صيانة تستغرق ما يتراوح بين 7 إلى 10 أيام.

وذكرت الإدارة أن إغلاق الخط سيتسبب في انخفاض شحنات الخام الليبية بواقع 200 ألف برميل يوميا، ملقية باللوم في التسريب على عدم وجود ميزانية.