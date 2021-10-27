عضو في "الليكود" يقدم مقترحا لحل الكنيست الإسرائيلي وإجراء انتخابات جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أفاد موقع ”4040“ العبري، اليوم الأربعاء، أن شلومو قاري عضو الكنيست عن حزب ”الليكود“ قدّم مشروع قانون لحل الكنيست الإسرائيلي الرابع والعشرين، وإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.



ونقل الموقع العبري عن قاري قوله، إن ”سلوك النظام السياسي يقدم واقعا سئمه الإسرائيليون، ويجب حل الكنيست الإسرائيلي، بالإضافة إلى إعادة زمام الأمور إلى الإسرائيليين لتشكيل قيادة جديدة تعمل من أجل تأمين مستقبل الدولة اليهودية الصهيونية“.

وأردف قاري، أن ”تقديم مشروع القانون الجديد، يرجع إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل ضد اليهودية، وضد سيادة الشعب اليهودي في بلاده، وضد الاستيطان في الضفة الغربية، بالإضافة إلى أنها تعمل ضد الإسرائيليين من خلال ميزانية ضخمة غير مسبوقة، وغير مجتمعية، تضر بالجميع“، وفق قوله.