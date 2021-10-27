البرهان يلتقي بمكتبه السفير السعودي لدى الخرطوم علي حسن بن جعفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمكتبه السفير السعودي لدى الخرطوم علي حسن بن جعفر.



وتناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد والجهود المبذولة لحل الأزمة من خلال التشاور مع كافة الأطراف ذات الصلة، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية.

وأكد السفير السعودي حرص بلاده على تحقيق الاستقرار بالسودان ودعمها لكل ما يؤدي لتحقيق الوفاق بين القوى السياسة.

والإثنين الماضي، أعلن البرهان حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمنت قراراته لاحقا حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية.

كما اعتقلت قوات الجيش غالبية القيادات المدنية الشريكة في حكم السودان.

في السياق أعلن الاتحاد الأفريقي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة حتى استعادة القيادة المدنية السلطة.

ووفق بيان لمجلس الأمن والسلم والأفريقي فإن القرار "جاء بعد مداولات للوضع في السودان والإحاطة التي قدمها الممثل الدائم لجمهورية موزمبيق لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، ألفريدو نوفونجا".