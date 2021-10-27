مباحثات أمريكية تركية بشأن القضايا الدفاعية وسبل حل الخلافات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال البيت الأبيض إن مستشارين كبيرين للرئيسين الأمريكي جو بايدن، والتركي رجب طيب أردوغان، بحثا، اليوم الأربعاء، القضايا الدفاعية، وسبل حل الخلافات بين البلدين، وذلك بعد أيام من تهديد أردوغان بطرد السفير الأمريكي وسفراء آخرين.



وكان أردوغان أصدر، مطلع الأسبوع، تعليمات باعتبار سفراء 10 دول غربية ”أشخاصًا غير مرغوب بهم“ لمطالبتهم بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا.

وسحب الرئيس التركي التهديد، يوم الإثنين، قائلًا إن السفراء تراجعوا، وسيكونون أكثر حذرًا.