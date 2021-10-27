"بائعة هوى" تسرق أندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

تعرض لاعب خط وسط باريس سان جيرمان أندير هيريرا للسرقة في العاصمة الفرنسية الليلة الماضية بعدما تردد أن بائعة هوى دخلت سيارته أثناء توقفها.

وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا ينتظر بسيارته في حديقة Bois de Boulogne العامة، الواقعة في الجانب الغربي من باريس، عندما وقع الحادث.

وذكرت صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية أن بائعة هوى دخلت سيارة لاعب لم يذكر اسمه في باريس سان جيرمان وأخذت حافظة نقوده وهاتفه اللذين كانا في السيارة، وطُلب من اللاعب قيادة سيارته إلى موقع محدد لاستعادة هاتفه، وبمجرد وصوله إلى المكان المحدد استعاد هاتفه.