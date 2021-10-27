إيران تعلن خروج معظم محطات الوقود عن الخدمة بعد هجوم إلكتروني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة توزيع المنتجات البترولية في إيران، ويس كرمي، اليوم الأربعاء، أن أغلب محطات الوقود باتت غير مرتبطة بخدمة شبكة محطات الوقود التي تعمل بنظام البطاقة الذكية.

وتعرضت منظومة محطات الوقود في إيران إلى هجوم إلكتروني، يوم الثلاثاء، ما أدى إلى توقف قرابة 4300 محطة في عموم البلاد.

وقال ويس كرمي في حديث لقناة ”خبر“ الإيرانية: ”حالياً هناك 2950 محطة تعمل بدون استخدام النظام الذكي وبطاقة الوقود (خارج الخدمة الإلكترونية)، وأكثر من 450 محطة تمت إعادتها للعمل بالنظام الذكي“.