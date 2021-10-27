عبدالله بن زايد يحضر جانبا من جلسات "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حضر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم جانبا من جلسات الدورة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت أعمالها أمس في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وتعقد تحت عنوان "الاستثمار في الإنسانية" وتستمر على مدار 3 أيام.



فقد حضر جلسة " إعادة تصميم السياحة .. إرساء أسس النجاح في المستقبل" التي تحدث فيها الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين الشقيقة وعدد من المسؤولين وأدارتها لبنى بوظة رئيسة تحرير قسم الاقتصاد في سكاي نيوز عربية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في تصريح بهذه المناسبة أن "مبادرة مستقبل الاستثمار" التي انطلقت في المملكة العربية السعودية الشقيقة قبل نحو 5 سنوات أصبحت منصة عالمية بارزة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول وتبني الحلول المبتكرة للتحديات بما يسهم في تحفيز مسارات التنمية بالعالم أجمع.

وأشاد بتنظيم المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الحدث العالمي البارز الذي يعكس مكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي ودورها المهم في صياغة أجندة عمل عالمية من أجل ترسيخ مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.