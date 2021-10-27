موريتانيا.. الأحزاب السياسية تبدأ جلسات "التشاور" المحضرة للحوار المرتقب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أطلقت عشرات الأحزاب السياسية الموريتانية، اليوم الأربعاء، جلسات تحضيرية للحوار السياسي المرتقب، بهدف التوصل إلى اتفاق حول من سيشارك في هذا الحوار من خارج الأحزاب السياسية، وهيئات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة.



ووجه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، في وقت سابق دعوة لعشرات الأحزاب السياسية المعارضة والموالية، الحاصلة على ترخيص من وزارة الداخلية، للمشاركة في الجلسات التحضيرية للحوار.

كما تم توجيه الدعوة للشخصيات التي تنافست خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ مثل النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي، ورئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، و البرلماني السابق كان حاميدو بابا، و رئيس حزب اتحاد قوى التقدم والنائب في البرلمان الحالي محمد ولد مولود إضافة لمحمد الأمين المرتجي الوافي.