عاجل.. ولي عهد أبوظبي يستقبل العاهل البحريني ويبحث معه العلاقات بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي عقد في قصر البحر بأبوظبي، بالعاهل البحريني.

وتبادلا الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة والتي تقوم على أواصر متينة من الأخوة ووحدة المصير والتعاون المشترك لما فيه خير البلدين ومصالحهما المتبادلة، متمنيين للبلدين دوام التقدم والازدهار.

كما نقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الملك حمد بن عيسى.. تحيات أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وخالص أمنياته له بالصحة والسعادة وللمملكة وشعبها الشقيق دوام الخير والرفعة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعاهل البحرين متانة الروابط الأخوية المشتركة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، معربين عن اعتزازهما بما يجمعهما من أواصر القربى والأخوة والتعاون على جميع المستويات.

وبحث الجانبان عددا من الموضوعات والقضايا الخليجية والإقليمية والدولية التي تهم البلدين.. وتبادلا وجهات النظر بشأنها.