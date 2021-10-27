شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان.. حسان دياب يقاضي الدولة بعد استدعائه للتحقيق بانفجار مرفأ بيروت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن رئيس الوزراء السابق حسان دياب، رفع دعوى على الدولة اللبنانية الأربعاء، وذلك بعد يوم من إصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار مذكرة إحضار بحقه لاستجوابه.
وقال المحامي نزار صاغية من جماعة المفكرة القانونية، لوكالة ”رويترز“، إنه يتعين على بيطار وقف مقاضاة دياب بمجرد إخطاره بالدعوى.
وأضاف أن بإمكان بيطار مقاضاة آخرين في القضية.