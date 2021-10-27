لبنان.. حسان دياب يقاضي الدولة بعد استدعائه للتحقيق بانفجار مرفأ بيروت

وقال المحامي نزار صاغية من جماعة المفكرة القانونية، لوكالة ”رويترز“، إنه يتعين على بيطار وقف مقاضاة دياب بمجرد إخطاره بالدعوى.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن رئيس الوزراء السابق حسان دياب، رفع دعوى على الدولة اللبنانية الأربعاء، وذلك بعد يوم من إصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار مذكرة إحضار بحقه لاستجوابه.

محمد يوسف

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