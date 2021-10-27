عاجل.. البحرين تستدعي سفير لبنان احتجاجا على تصريحات قرداحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، السفير اللبناني لدى المملكة، وسلمته مذكرة احتجاج بشأن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.



وأكدت الوزارة في مذكرتها أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي الإرهابية، بحق الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، واعتداءاتها المستمرة على المملكة العربية السعودية، منذ انقلابها غير الشرعي على الحكومة، تدحض هذه التصريحات غير المسؤولة التي خالفت الأعراف الدبلوماسية.

واشارت المذكرة إلى أن هذه التصريحات، مثلت أيضاً إساءة مقصودة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتجاهلت المبادئ والقيم التي تحكم العلاقات الأخوية بين الدول العربية.

وفي وقت متأخر من أمس الثلاثاء، أثار قرداحي الجدل بتصريحات تلفزيونية، حول الحرب في اليمن، مدافعا فيها عن مليشيات الحوثي.

ورغم بيان أصدره قرداحي، مساء الثلاثاء، قال فيه إنه لا يقصد الإساءة للسعودية والإمارات، وأن حديثه يعود لما قبل تعيينه وزيرا في الحكومة اللبنانية، متهما بعض الجهات بالوقوف وراء حملة ضده، في إشارة إلى شبكة الجزيرة، إلا أن ذلك لم يخفف من وطأة التصريحات.

ورغم ادعاء قرداحي عدم إلزام الحكومة بتصريحاته، فإن خيارات وزير الإعلام اللبناني باتت محدودة وينتظر "جوابا نهائيا" بشأن مصيره في المنصب على غرار شربل وهبة وزير الخارجية في حكومة حسان دياب السابقة.