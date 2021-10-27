شكرا لقرائتكم خبر عبدالملك للمجتمع الدولي: عاقبوا الحوثيين وداعميهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على الميليشيات الحوثية وداعميها في إيران، محذرا من أن تصعيدها المستمر يجهض أي فرصة لمسار السلام.

وأكد خلال استقباله بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، أن «التصعيد الحوثي المستمر وبإيعاز إيراني رغم كل الدعوات الأممية والدولية للتهدئة من الخطأ قراءته بأنه لتحسين الموقف التفاوضي، وإنما هو حرب شاملة ومستمرة من قبل الحوثيين للسيطرة على كل اليمن، وإجهاض أي فرصة لمسار السلام وتحدي الإرادة الشعبية والدولية».

وأوضح أن سلوك ميليشيات الحوثي الإرهابية في ارتكاب الانتهاكات وجرائم الحرب بحق المدنيين والنازحين في مأرب وغيرها والاستهداف المتكرر للأعيان المدنية في السعودية، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار جدية مقاربته للوصول إلى السلام الشامل في اليمن من خلال وضع ضغوط فعالة وعقوبات تطال الميليشيات الانقلابية وداعميها في طهران.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ذلك يضع الحكومة اليمنية والقوى السياسية المختلفة وتحالف دعم الشرعية أمام مسؤولياتها في الدفاع عن الشعب اليمني ومواجهة الصلف ومشروع إيران الدموي في اليمن.

وتابع «من المؤسف أن الدعوات الدولية والإدانات لما يحدث في مأرب حتى الآن ما زالت غير قادرة على إدراك حجم وكمية الانتهاكات الحوثية، كما أنها لا تتعاطى مع تجاهل الحوثيين الكامل لهذا النوع من الإدانات الخافتة غير المعززة بالعقوبات التي تتناسب مع حجم الجرائم والانتهاكات اليومية من قبل الميليشيات الحوثية والتدخل السافر للنظام الإيراني».

وشدد على أهمية استمرار وحدة الموقف الدولي تجاه ما يجري في اليمن والقائم منذ الانقلاب على السلطة الشرعية أواخر عام 2014م، يشكل ضمانة للوصول إلى حل للمشكلة اليمنية ويحفظ إنفاذ الإرادة الشعبية والدولية وعودة الأمن والاستقرار واستكمال استعادة الدولة.

على صعيد متصل، تشهد جبهات الجوبة، ومحيط جبل مراد، والعبدية جنوب محافظة مأرب الغنية بالنفط معارك هي الأعنف بين قوات الجيش اليمني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي وميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وأكد مصدر ميداني أن ميليشيات الحوثيين شنت خلال الساعات الماضية هجوما واسعا على مواقع قوات الجيش تمكنت خلاله من السيطرة على منطقة الجديدة بالجوبة وسط معارك عنيفة بين الطرفين في عديد مواقع، في منطقة النجاء، باتجاه مفرق جبل مراد.

وذكر المصدر أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في صفوف ميليشيات الحوثي، في ظل استمرار الميليشيات الدفع بالمزيد من الأنساق القتالية، وفي الجبهة الغربية، أحبطت القوات الحكومية والقبائل عدة هجمات لميليشيات الحوثي المتمردة بجبهتي الكسارة، والمشجح، بمديرية صرواح، وتزامنت المعارك، وفقا لمصادر ميدانية، مع سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وآليات حوثية بمناطق مختلفة من المديرية.

مشاهدات يمنية

