310 عمليات جراحية سعودية لمكافحة العمى في بوروندي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قام الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشارك بحملة مكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة بوجمبورا بجمهورية بوروندي بالكشف على 3605 مستفيدين، وإجراء 310 عمليات جراحية، وتسجيل 414 عملية، وتوزيع 660 نظارة طبية، منذ بدء الحملة في 20 أكتوبر الحالي. وتأتي هذه الحملة امتدادا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.



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