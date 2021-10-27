الكاظمي يتعهد بالقصاص من داعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعهد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس، بالقصاص من تنظيم داعش على خلفية الهجوم على إحدى القرى شمال شرق محافظة ديالى، الذي خلف 13 قتيلا و15 مصابا.

وقال في تغريدة على حسابه على موقع تويتر «سنطارد الإرهابيين أينما فروا، داخل العراق وخارجه، وجريمة المقدادية بحق شعبنا لن تمر من دون قصاص»، وأضاف «كلما أوغلوا في دماء الأبرياء نزداد إصرارا بأن ننهي أي أثر لهم في أرض الرافدين».

من جهته وصف الرئيس العراقي برهم صالح، هجوم تنظيم داعش على إحدى قرى محافظة ديالى بأنه محاولة لزعزعة استقرار العراق. وقال الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة على حسابه في تويتر «إن الحادث الإرهابي الجبان على أهلنا في محافظة ديالى محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلد».

وأضاف أن هذه الحادثة هي تذكير بضرورة توحيد الصف ودعم أجهزتنا الأمنية وغلق الثغرات، وعدم الاستخفاف بخطر داعش وأهمية مواصلة الجهد الوطني لإنهاء فلوله في كل منطقة.

وقال الزعيم الشيعي عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، في تغريدة له، «إن هذا الهجوم الإرهابي العنيف إنما يؤشر لحالة من التراخي والاطمئنان، في حين أن خلايا الإرهاب تتحين الفرص للاعتداء على أبناء شعبنا». وحذر من أن هذه الأفعال الإرهابية قد تعصف بمنجز الاستقرار الذي تحقق بجهود قواتنا الباسلة وتعاون الأهالي، وعلى القوات الأمنية اليقظة والحذر وتكثيف الجهد الاستخباري لتحقيق الضربات الاستباقية على رؤوس الإرهاب للحيلولة دون وقوع المحذور.