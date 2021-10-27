وزير دفاع طالبان يظهر للمرة الأولى

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ويعقوب هو ابن الراحل الملا عمر، المؤسس والقائد الأعلى الأول لحركة طالبان، التي حكمت أفغانستان في الفترة من 1996 حتى2001.
وأشار يعقوب، الذي بدا في الثلاثينات من عمره، أثناء حديثه في فعالية بمستشفى ساردار محمد داود خان العسكرية، إلى أن عقود الحرب في أفغانستان انتهت.
ودعا رجال الأعمال للاستثمار في أفغانستان، وطالب الأطباء بخدمة المرضى داخل بلادهم، حتى لا يسعى أي أفغان للحصول على العلاج الطبي في الخارج.
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