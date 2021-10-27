قاضي فلسطين: اعتداءات إسرائيل على الأحياء والأموات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش أمس، من تداعيات استمرار الجريمة التي تنفذها جرافات الاحتلال بحق المقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة.

وقال في بيان صحفي أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، إن «استمرار هذه الجريمة قد يقلب الأمور ويزيد التوتر ويمكن أن يقود إلى إشعال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال بشكل لا يتوقعه أحد».

وأضاف أن «ما يجري في المقبرة اليوسفية، تصعيد خطير ضد الأحياء والأموات في مدينة القدس المحتلة، وأنه جزء من مخطط التهويد الذي تنفذه دولة الاحتلال لإزالة أي معالم أثرية أو تاريخية تؤكد إسلامية المدينة المقدسة وعروبتها وخاصة في المنطقة المحيطة بالحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك».

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بإدانة ما يجري في مدينة القدس، والذي لم يسلم منه رفات الأموات وقبورهم، داعيا «الجميع إلى الوقوف في وجه هذا العدوان المتجدد على المقابر الإسلامية في القدس والذي طال حتى الآن المقبرة اليوسفية ومقبرة باب الرحمة».

وواصلت القوات الإسرائيلية أمس أعمال التهويد والتجريف في المقبرة اليوسفية، الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في القدس لليوم الثالث على التوالي.

ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس مصطفى أبوزهرة قوله إن «بلدية الاحتلال بالقدس أغلقت المدخل المؤدي إلى صرح الشهداء في المقبرة اليوسفية بصفائح حديدية، وأحكمت إغلاقه من الجهة الغربية».

وأضاف أن «قوات الاحتلال بدأت بتسييج المنطقة المحيطة بصرح الشهداء، ونشرت قوات خاصة على الأسوار، ومنعت المواطنين والصحفيين من الدخول».