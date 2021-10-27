شكرا لقرائتكم خبر 200 آلية تركية تدخل ريف إدلب السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول أكثر من 200 آلية تركية من معبر خربة الجوز في ريف إدلب الغربي في سوريا على دفعتين في أقل من ساعة، حيث دخلت 100 آلية تركية كدفعة ثانية بعد أن سبقها دخول رتل يتألف من 100 آلية تركية، وانتشر في ريف إدلب الغربي وجبل الزاوية في ريف إدلب.

وأفاد المرصد بأن الرتل التركي يضم آليات تحمل مواد لوجستية وعسكرية، وأنه اتجه نحو النقاط التركية في جبل الزاوية وريف إدلب الغربي.

وذكر المرصد أنه «مع تجدد استقدام التعزيزات العسكرية التركية، يرتفع إلى أكثر من 555 عدد الآليات والشاحنات العسكرية المحملة بالسلاح الثقيل من مدفعية ودبابات، التي دخلت إلى منطقة «بوتين - إردوغان»عقب التصريحات المتبادلة بين روسيا وتركيا أواخر سبتمبر 2021، بما يخص محافظة إدلب ومخاوف تركيا من عملية عسكرية مفاجئة لروسيا والنظام السوري على إدلب».

وكان المرصد ذكر دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي، إلى نقاط المراقبة الموجودة في عمق محافظة إدلب، ويتألف الرتل من 30 آلية، تحمل كتلا اسمنتية ومعدات لوجستية وذخيرة.