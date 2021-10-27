200 آلية تركية تدخل ريف إدلب السورية

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وأفاد المرصد بأن الرتل التركي يضم آليات تحمل مواد لوجستية وعسكرية، وأنه اتجه نحو النقاط التركية في جبل الزاوية وريف إدلب الغربي.
وذكر المرصد أنه «مع تجدد استقدام التعزيزات العسكرية التركية، يرتفع إلى أكثر من 555 عدد الآليات والشاحنات العسكرية المحملة بالسلاح الثقيل من مدفعية ودبابات، التي دخلت إلى منطقة «بوتين - إردوغان»عقب التصريحات المتبادلة بين روسيا وتركيا أواخر سبتمبر 2021، بما يخص محافظة إدلب ومخاوف تركيا من عملية عسكرية مفاجئة لروسيا والنظام السوري على إدلب».
وكان المرصد ذكر دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي، إلى نقاط المراقبة الموجودة في عمق محافظة إدلب، ويتألف الرتل من 30 آلية، تحمل كتلا اسمنتية ومعدات لوجستية وذخيرة.
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