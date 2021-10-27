شكرا لقرائتكم خبر 300 قتيل ومصاب في معارك بالصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي أكثر من 100 شخص حتفهم، وأصيب 200 آخرون خلال أيام من المعارك بين القوات الحكومية والمتشددين في الصومال.

وصرح أنس عبدي المسؤول بمدينة جرعيل، المعروفة أيضا باسم جوري عيل، بأن نحو 100 ألف شخص فروا من المدينة بسبب أعمال العنف، وتعرضت منازل ومراكز صحية للتدمير.

وقال إن الحكومة استعادت السيطرة على المدينة الاستراتيجية من الناحية السياسية والاقتصادية، بعد أن استولى عليها مسلحو «أهل السنة والجماعة» قبل شهر تقريبا، مضيفا أن المسلحين وقادتهم فروا الليلة الماضية.

وتقول الحكومة المحلية إن الميليشيات الصوفية تسعى للتأثير على الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل.