الارشيف / اخبار العالم

الخارجية الإماراتية: تصريحات قرداحي مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ 12 دقيقة

دولة الإمارات

استنكرت الإمارات التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي، ضد تحالف الذي تقوده في اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء هذه “التصريحات المشينة والمتحيزة”، التي أدلى بها قرداحي، والتي أساءت إلى دول التحالف في اليمن.

واستدعت وزارة الخارجية السفير اللبناني في الإمارات، وأبلغته احتجاجها واستنكارها على هذه التصريحات، التي تعد “مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية”، وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا