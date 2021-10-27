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الولايات المتحدة تصدر أول جواز خاص للمثليين وثنائيي الجنس

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ 3 ساعات

علم اميركا

اعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الوزارة كشفت عن أول جواز سفر أمريكي صادر بختم “X” للمثليين وثنائيي الجنس، والذي سيكون متاحا لجميع المتقدمين بدءا من عام 2022.

وقال: “أصدرت وزارة الخارجية أول جواز سفر أمريكي بختم جنس” X “.. نتطلع إلى تقديمه لأي شخص يتقدم بطلب للحصول على جواز سفر بمجرد استكمال النظام المطلوب وتحديث النموذج في أوائل عام 2022”.

وأضاف: “الجواز سيكون للأشخاص المثليين وثنائيي الجنس وغير المتطابقين الذين يتقدمون بطلب للحصول على جواز سفر أمريكي أو وثائق الميلاد لمن يولدون خارج الولايات المتحدة”.

ووفقا له، “تواصل الوزارة العمل عن كثب مع الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى لضمان السفر الأكثر راحة لجميع حاملي جوازات السفر، بغض النظر عن جنسهم”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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