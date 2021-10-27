عراقيون يحتجون ضد زيارة زعيم ميليشيا بدر «العامري» إلى ديالى (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
احتج عدد من شيوخ وأبناء العشائر، اليوم الأربعاء، على زيارة زعيم تحالف الفتح هادي العامري إلى محافظة ديالى، متهمين إياه بالتخاذل والمتاجرة بقضية ديالا.
وحمل شيوخ وعشائر ومواطنون عراقيون في محافظة ديالى العراقية ميليشيا الحشد مسؤولية التدهور الأمني في المحافظة.
وجاءت زيارة هادي العامري زعيم ميليشيا بدر بالتزامن مع حملة عسكرية نفذتها الميليشيات ضد القرى في محافظة ديالى شرق العراق والتي تسببت في وقوع عدد من الضحايا.
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