27 أكتوبر , 2021
أعلنت شركة فيفو عن طرح هاتف جديد لفئة (Y) يحمل اسم vivo Y21، ويأتي بمواصفات متوسطة وسعر اقتصادي.
يأتي هاتف vivo Y21، بشاشة من النوع (IPS LCD) مساحتها 6.51 بوصة، بجودة +HD، وبطارية سعة 5 آلاف مللي أمبير.
ويعمل هاتف فيفو vivo Y21 بنظام التشغيل أندرويد 11، ويتميز بذاكرة صلبة 64 جبجابايت، وذاكرة عشوائية 4 جيجايايت.
ويتوفر هاتف فيفو الجديد بكامبرا أمامية 8 ميجابيكسل، وكامير خلفية ثنائية 13 و2 ميجابيكسل.
ويتوفر هاتف فيفو الجديد vivo Y21، بسعر اقتصادي، يصل إلى 190 دولارا.
يتميز هاتف فيفو الجديد vivo Y21، ببعض الأمور، أبرزها البطارية التي تكفي لمدة 24 ساعة، كما أنه يدعم الشحن السريع، ويتميز الهاتف بخفة الوزن.
لكن في نفس الوقتفالهاتف يؤخذ عليه سعره المرتفع الذي لا يناسب قدراته، كما أن الشاشة لا تدعم معدل التحديث الأعلى.
كانت هذه تفاصيل خبر مميزات وعيوب هاتف فيفو الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.