ملك الاردن يمنح ميركل وسام النهضة المرصع

وعبر الملك خلال لقائه في العاصمة الألمانية برلين، المستشارة ميركل، بمناسبة قرب انتهاء ولايتها عن تقديره للعلاقات المتينة بين البلدين، مثمنا الدعم الذي أعلنته ألمانيا اليوم للأردن بقيمة 483.7 مليون يورو لعام 2021.وفي تصريحات صحفية مشتركة، أشاد الملك بالعمل مع المستشارة ميركل خلال فترة حكمها على مدى أكثر من 15 عاما، إذ شهد البلدان شراكة قوية بنيت على الالتزام بالعمل لإحلال السلام العالمي والاستقرار.

ورأى الملك أن "لقاءه اليوم يمثل فرصة للأردن لشكر المستشارة ميركل على قيادتها، إذ تعززت العلاقة بين الأردن وألمانيا في مجالات عدة، منها السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، معتبرا أنها علاقات تبعث على الفخر وأن الأردن ملتزم بتعزيزها مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي".



من جهتها، أشارت المستشارة ميركل إلى "اهتمامها بجهود الإصلاح القائمة حاليا في الأردن في عدة مجالات، معربة عن سعادتها للقاء الملك مجددا في برلين لبحث العلاقات بين البلدين، والتي أصبحت أكثر متانة خلال الأعوام الماضية".

وأشادت ميركل "بدور الملك في رعاية المقدسات في القدس والوصاية الهاشمية عليها، والتي اعتبرت أنها مَهمةٌ خاصة ومُهمة جدا".

ووجهت ميركل في ختام تصريحاتها الشكر إلى الملك لدوره في العمل لإيجاد حلول سلمية لصراعات المنطقة ونشر الاستقرار فيها، في ظل ظروف صعبة، وعلى تعاون جلالته خلال الأعوام الماضية، مشيدة بجهوده في تعزيز الازدهار في الأردن.

