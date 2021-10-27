شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن بوست: هجوم التنف بسوريا قد يفتح مواجهة جديدة بين إيران وأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال تقرير إخباري أمريكي، إن الهجوم على قاعدة ”التنف“ التي تضم قوات أمريكية في سوريا بطائرات إيرانية مسيرة الأسبوع الماضي، يشير إلى ”احتمال فتح جبهة جديدة في الصراع بين طهران وواشنطن“.



وذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ في تقريرها الذي نشر، أمس الثلاثاء، أن ”الصراع بين الدولتين احتدم لكن ظل منخفض المستوى منذ قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع العام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران“.

ولفتت إلى أنه ”لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا في قاعدة التنف بالقرب من الحدود الأردنية العراقية“، لكن وسائل الإعلام الموالية لإيران وصفت ذلك الهجوم بأنه ”نصر“.