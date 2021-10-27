أردوغان يأمل بلقاء بايدن في "غلاسكو"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي عاد عن قراره بطرد عشرة سفراء غربيين بينهم سفير الولايات المتحدة، الأربعاء، إنه يأمل في لقاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأسبوع المقبل في غلاسكو.

وتوترت العلاقات بين رئيسي الدولتين، لا سيما بسبب استحواذ أنقرة على نظام دفاع روسي على الرغم من كونها عضوا في الحلف الأطلسي.

وقال أردوغان لوسائل إعلام تركية على متن الطائرة في طريق عودته من أذربيجان: ”يبدو أننا سنلتقي في غلاسكو بدلا من روما“.