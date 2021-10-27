شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات قرداحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية الأربعاء أنها استدعت القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي بخصوص الدور السعودي الإماراتي في اليمن.



وكانت تصريحات لقرداحي قبل تسلمه حقيبة الإعلام في الحكومة اللبنانية قد ظهرت إلى السطح أمس الثلاثاء ويقول فيها إن ”جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران إنما تدافع عن نفسها“.

وفي وقت سابق، عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الجحرف، عن استغرابه من تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الأحداث في اليمن، معتبرا أنها ”تعكس فهما قاصرا وقراءة سطحية للأحداث ونرفضها جملة وتفصيلا“.