وسائل إعلام أمريكية: الشرطة استجابت لبلاغ بوجود قنبلة في محيط وزارة الصحة بواشنطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، إن الشرطة استجابت لبلاغ بوجود قنبلة في محيط وزارة الصحة بالعاصمة واشنطن.



وأكدت وسائل الإعلام الأمريكية، أنه تم تشديد الحراسة داخل وخارج مقر الكونجرس القريب من وزارة الصحة.

وفي مارس/آذار الماضي، وافقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على طلب بالإبقاء على نحو 2300 جندي من الحرس الوطني في واشنطن للمساعدة في حماية الكونجرس لمدة شهرين آخرين.

ويمثل العدد نحو نصف قوات الحرس الوطني البالغ قوامها 5200 التي تتولى حاليا حراسة المبنى.

ومنذ هجوم السادس من يناير/كانون الثاني على الكونجرس من جانب أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، تم إرسال قوات الحرس الوطني للمبنى فضلا عن إقامة سياج مرتفع لتوسيع نطاق المحيط الأمني.