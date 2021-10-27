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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن بدأ مرحلة جديدة من برنامج إعداد المبعوثين بالبعثات الخارجية بوزارة التعليم العالي، عقب انتهاء المرحلة الأولى وتخريج 628، مضيفة أن المرحلة الجديدة تستهدف تدريب 240 متدربا، يلحقون بزملائهم فى المرحلة الأولى من البرنامج.

وأضافت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه تم تصميم البرنامج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وقد تضمن العديد من المحاور التي صممت خصيصُا لتتناسب مع احتياجات المبعوثين العملية، حتى يكون تمثيلهم لمصر في بعثاتهم تمثيل يليق بمكانة مصر ومكانتهم العلمية والشخصية، تمهيدا لالتحاقهم بالعديد من جامعات العالم.



الوطنية للتدريب تعلن بدء مرحلة جديدة من برنامج إعداد المبعوثين بالبعثات الخارجية



الوطنية للتدريب تعلن بدء مرحلة جديدة من برنامج إعداد المبعوثين بالبعثات الخارجية



الوطنية للتدريب تعلن بدء مرحلة جديدة من برنامج إعداد المبعوثين بالبعثات الخارجية