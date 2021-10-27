شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تشارك سفارة ألمانيا فى مائدة مستديرة حول الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في المائدة المستديرة التى نظمتها جمعية السادات للتنمية بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة تحت عنوان الزيادة السكانية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية في الحاضر، والمستقبل.

جاء ذلك بحضور سفير ألمانيا بالقاهرة، ومحمد أنور السادات رئيس الجمعية، وضم وفد التنسيقية كلا من النائب علاء عصام عضو مجلس النواب، والنائب رامى جلال، والنائبة هيام فاروق أعضاء مجلس الشيوخ، ونيفين إسكندر، وماجد طلعت أعضاء التنسيقية.

كما شارك في اللقاء نخبة من نواب البرلمان بغرفتيه وعدد من القيادات الحزبية والأكاديميين والمجتمع المدني المهتم بالقضية السكانية، ودار النقاش حول أهمية القضية السكانية وتأثيراتها، وضروره توفير التوعية اللازمة ودعم الدولة فى سبل التصدى لها.