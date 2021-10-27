عمان تحقق فوزا صعبا على قيرغيزستان ضمن تصفيات كأس اسيا

وتساوى منتخب عمان مع قيرغيزستان والهند، بالنقاط فاصبح لكل منها 3 نقاط، فيما ظل المنتخب الإماراتي بدون نقاط، والذي سيلتقي الهند مساء اليوم، في ختام الجولة الثانية للمجموعة.

ولم يبد المنتخب العماني، ردة الفعل المنتظرة، بعد خسارته في الجولة الأولى من المنتخب الهندي (1-2).

