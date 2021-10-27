برشلونة يعلن اصابة نجمه أنسو فاتي

واضطر مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان إلى استبدال فاتي بالأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة 74 من الكلاسيكو بسبب ألم في ركبته اليسرى، بعد أن سقط عليه مدافع النادي الملكي الدولي النمساوي دافيد ألابا دون قصد.وكان كومان قال في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن فاتي "شعر بانزعاج، لكن ليس بسبب الإصابة التي تعرض لها في السابق".

وانضم فاتي، الذي مدد الأسبوع الماضي عقده مع برشلونة حتى عام 2027 بشرط جزائي قيمته مليار يورو، إلى المصابين بيدري، والفرنسي عثمان ديمبيلي، والهولندي فرينكي دي يونغ، والدنماركي مارتن برايثوايت، والأوروغوياني رونالد أراوخو.

