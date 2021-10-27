أمريكا.. عاصفة تقطع الكهرباء عن 600 ألف منزل في شمال شرق الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حُرِم أكثر من 600 ألف منزل صباح الأربعاء من التيار الكهربائي في شمال شرق الولايات المتحدة.



ووفقا لخدمة الأرصاد الجوية الأمريكية، فقد ضربت المنطقة عاصفة ساحلية عنيفة مع رياح وصلت سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة.

وكانت ولاية ماساتشوستس الأكثر تضررا حيث انقطع التيار الكهربائي عن 466 ألف منزل في الساعة 8,00 صباحا (12,00 بتوقيت جرينتش).

واعتبرت سلطات الأرصاد أن الوضع "خطير" وحذرت من "هبوب رياح عاتية". واقتلعت العاصفة العديد من الأشجار.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية في بوسطن، أكبر مدينة في الولاية: "لا ننصح بالتنقل".

كما تضررت ولاية رود آيلاند بشدة حيث حرم 91 ألف منزل من الكهرباء.

ومن المتوقع أن يتحسن الوضع مساء بحسب خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية التي "تؤكد أن العاصفة الساحلية ستبتعد عن شمال شرق الولايات المتحدة".