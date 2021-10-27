شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. الإفراج عن علي النمر بعد إلغاء إعدامه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفرجت السلطات السعودية المختصة، اليوم الأربعاء، عن المعتقل الشاب علي النمر، بعد إلغاء حكم نهائي بإعدامه ضمن تعديل للقوانين تم بموجبه إلغاء أحكام الإعدام بحق القاصرين تطبيقا لأمر ملكي بهذا الصدد.



وقال محمد النمر، والد الشاب الذي أدين بتهمة المساس بأمن الدولة والانضمام إلى جماعة إرهابية، إن ابنه خرج من السجن والتقى عائلته التي كانت تترقب الإفراج عنه بعد انقضاء مدة حكمه المحددة بعشر سنوات.