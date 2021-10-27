الغذاء والدواء الأميركية توصي بتطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما بلقاح شركتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أوصت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، بالموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما بلقاح شركتي "فايزر-بايونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد( كوفيد-19) ما يمهد الطريق أمام تطعيم حوالي 28 مليون طفل في البلاد.



واوضحت الادارة في بيان لها، ان التوصية حظيت بدعم 17 من أعضاء اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة التابع لها مع امتناع عضو واحد عن التصويت وعدم تصويت أي عضو بالرفض.

وذكرت شركة (فايزر)، إن التجارب السريرية التي قامت بها أظهرت أن اللقاح فعال بنسبة تتجاوز 90 بالمائة في منع الإصابة بأعراض فيروس كورونا لدى الأطفال.

وتفيد أرقام المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن أكثر من 700 طفل تصل أعمارهم إلى 18 عاما أو أقل توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.