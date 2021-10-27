عاجل.. السعودية تستدعي سفير لبنان إثر تصريحات قرداحي المسيئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية السعودية، السفير اللبناني لدى المملكة، وسلمته مذكرة احتجاج بعد التصريحات المسيئة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن.



وأعربت الخارجية السعودية، في بيان، عن أسفها لما تضمنته هذه التصريحات من إساءات للمملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد البيان أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني تعد تحيزا واضحا لمليشيات الحوثي الإرهابية المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت الخارجية السعودية على أن هذه التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين اللبناني والسعودي.

وفي وقت متأخر من أمس الثلاثاء، أثار قرداحي الجدل بتصريحات تلفزيونية، حول الحرب في اليمن، مدافعا فيها عن مليشيات الحوثي.

من جهتها، تبرأت وزارة الخارجية اللبنانية من تصريحات قرداحي، معتبرة إياها "موقفا شخصيا لا يعكس موقف الحكومة".