انقطاع الكهرباء عن 600 ألف منزل في الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

تسببت عاصفة ساحلية قوية في قطع الكهرباء عن أكثر من 600 ألف منزل شمال شرقي الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء.



وكانت ولاية ماساتشوستس الأكثر تضررا من العاصفة، حيث انقطع التيار الكهربائي عن 466 ألف منزل حتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش)، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وصفت هيئة الأرصاد الوطنية الوضع بالخطير وحذرت من هبوب رياح من نوع الإعصار واقتلاع العديد من الأشجار. قال مكتب هيئة الأرصاد الوطنية في بوسطن إنه "لا ينصح بالسفر".

كما تضررت أيضا رود آيلاند بشدة، حيث كان هناك 91 ألف منزل دون كهرباء. وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن الوضع يجب أن يتحسن بحلول نهاية اليوم، وأن العاصفة "ستتحرك بعيدا عن الشاطئ الليلة".