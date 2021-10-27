إسرائيل تصادق على بناء نحو 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

رغم الإدانات الدولية الواسعة، صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطط تقضي ببناء نحو ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.



وصادق مجلس التخطيط الأعلى التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وهو الجهة الحكومية المعنية بإصدار تصاريح البناء في الضفة، على هذه الخطط أثناء اجتماع عقده في القدس اليوم الأربعاء، وفقا لهيئة البث الإسرائيلي "كان".

واستنكرت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان قرار المجلس، مشددا على أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت "ليست حكومة تغيير بل إنها حكومة يسارية بالكامل"، وحملت مؤيدي حل الدولتين داخل مجلس الوزراء المسؤولية عن "النوم أثناء أداء الواجب".

وجاءت هذه المصادقة على الرغم من إبداء الولايات المتحدة، في موقف نادر، معارضتها خطط البناء الإسرائيلية الجديدة.

وتحتاج تصاريح بناء كل من هذه الوحدات السكينة لدخول حيز التنفيذ إلى مصادقة وزير الدفاع بيني غانتس.