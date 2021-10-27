شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك برلمانى بشأن جوازات سفر المصريين بالخارج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة شيماء حلاوة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتقدمها باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وموجه للحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن استحداث خدمة مميزة بالقنصليات والسفارات المصرية بالخارج لاستخراج جوازات السفر والمستندات الرسمية في وقت أسرع.

وأكدت حلاوة في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا المقترح يأتي بناء على رغبة البعض من العاملين بالخارج مما يحتاجوا في بعض الأوقات إلى استخراج هذه المستندات بصورة عاجلة.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أنه من المتوقع أن يستفيد من هذه الخدمة الكثير من المصريين العاملين بالخارج نظير رسم إضافي بالذات في قنصليات وسفارات مصر في العواصم الخليجية والتي تحظى بكثافة نسبية عالية للجاليات المصرية.