شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى ورئيس رومانيا يُدشنان معرضاً للوثائق التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم، كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بكلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التى تربطها برومانيا، والتى تحل هذا العام الذكرى الـ 115 للعلاقات بين البلدين الصديقين.

كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن مجلس النواب المصري يسعى لتفعيل سبل التواصل، وتعزيز التعاون البرلماني مع البرلمان الروماني، والتنسيق المُشترك بينهما في المحافل البرلمانية الدولية، خدمةً لقضايا ومصالح الشعبين الصديقين.

من جانبه، عبر كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا عن عميق اعتزازه وتقديره بهذه الزيارة، مُشيداً بحفاوة الاستقبال التي لاقاها في رحاب مجلس النواب المصري، مُشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – الرومانية على كافة المستويات.

عقب اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، وذلك لتدشين المعرض المُقام بمجلس النواب، والذي يحتوي على وثائق تاريخية تؤرخ للعلاقات المصرية – الرومانية، وذلك احتفالاً بالذكرى الـ 115 لبدء العلاقات الدبلوماسية المصرية – الرومانية.