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خرجت فجرا.. الطبيب المعالج لوزيرة الصحة يكشف تطورات حالتها الصحية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة ومحمد سامي:

قال الدكتور حازم خميس، مدير مستشفى وادي النيل وأستاذ أمراض القلب، والطبيب المعالج للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن حالة الأخيرة مستقرة ومطمئنة من الناحية الطبية.

وأضاف حسين لمصراوي، الأربعاء: الدكتورة هالة خرجت فجر اليوم، وحالتها كويسة جدا، ومقدرش أقول تفاصيل أكتر من كده عن طبيعة حالتها الصحية، هي اللي تقول مش الطبيب اللي بيعالجها.

وتعرضت الدكتورة هالة زايد، أمس الثلاثاء، لأزمة قلبية مفاجئة، نقلت على إثرها للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، كما تم عمل قسطرة قلبية ومتابعة حالتها.

ووفقا لمصادر مقربة أوصي الفريق الطبي بمنع الزيارة عنها حتى استقرار حالتها نهائيا.​

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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