الأوروبي لإعادة الإعمار يساهم بـ 25 مليون دولار في صندوق "ازدهار2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضخ 25 مليون دولار للمساهمة في رأسمال صندوق (ازدهار2) للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لبيان من البنك اليوم الأربعاء.

وسيبلغ إجمالي رأسمال الصندوق 150 مليون دولار بحسب البيان الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني اليوم.

وقال البنك إن الصندوق سيسعى إلى تحقيق نمو طويل الأجل في رأس المال من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة متوقعا أن يساهم الصندوق في زيادة جودة التمويل بمرونة من خلال المشاركة في رأسمال الشركات كبديل للتمويل بما يدعم زيادة القدرة التنافسية للشركات.

وكان خالد حمزة، نائب الرئيس الإقليمي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD قال لمصراوي الأسبوع الماضي، عن اتجاه البنك للمشاركة في صندوقي استثمار مباشر (من نوعية صندوق الصناديق) أحدهما في تمويل رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، والآخر في تمويل شركات المدفوعات الرقمية.

ويعتزم البنك ضخ 500 مليون يورو تمويلات جديدة خلال آخر 3 شهور من العام الجاري وذلك بعد الانتهاء من دراسة جدوى لبعض المشروعات، وبهذا تكون مصر حصلت على مليار يورو خلال عام 2021 وفقا ما قاله حمزة.

وأوضح أن البنك ضخ 500 مليون يورو خلال أول 9 شهور من العام الجاري بهدف تمويل المشروعات التنموية والإنتاجية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والحكومة والبنوك بما يمكن هذه المشروعات من مواجهة التبعات السلبية لأزمة جائحة فيروس كورونا.

وتعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وحصلت منذ أن بدأ البنك عملياته في عام 2012، على ما يقرب من 7.6 مليار يورو كاستثمارات في 127 مشروعاً في البلاد.

وأنهي لان بيلوكس، نائب رئيس الخدمات المصرفية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، زيارته لمصر الأربعاء من الأسبوع الماضي والتي امتدت على مدار 4 أيام، وعقد خلالها اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين لمناقشة استراتيجية التعاون الجديدة مع الدولة ومجتمع الأعمال وتوقيع المشروعات، بحسب بيان للبنك صدر في وقت لاحق.