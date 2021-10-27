مديرة مدرسة تعنف طالبة بسبب "موبايل".. وتعليم أسيوط تحيل الواقعة للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أحالت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأربعاء، مديرية مدرسة إعدادي إلى الشئون القانونية بسبب بث "فيديو لايف" على صفحة المدرسة أثناء تعنيفها إحدى الطالبات بسبب الموبايل.

وقال محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه جرى إحالة مديرة المدرسة للتحقيق على لمخالفتها لائحة الانضباط المدرسي وتعنيف الطالبات بالمدرسة.

وأشار "دسوقي" إلى أن أسلوب التعنيف مرفوض في المدارس ويعاقب عليه القانون ولائحة الانضباط المدرسي.

كانت إحدى المدارس الإعدادية في أسيوط، نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك؛ مقطع فيديو لمديرة مدرسة أثناء تعنيفها طالبة بسبب هاتف محمول، ما تسبب في حالة من الغضب لدى أولياء الأمور.