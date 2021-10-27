وجبة عشاء وجثة مكبلة اليدين.. عامل يقتل صديقه لسرقة توك توك في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

خان عامل المنوفية العيش والملح، وتخلص من صديقه طمعًا في دراجة نارية، وألقى بجثته في مصنع للخردة بمدينة السادات، مقيدًا الأيدي والأرجل.

البداية بورود بلاغ لمركز شرطة السادات، بالعثور على جثة أحمد الشربيني 16 عامًا، من قرية طليا التابعة لمركز أشمون، مقتولًا بمخزن خردة بمدينة السادات، وجرى تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد هيثم النطاط رئيس مباحث السادات لحل لغز الجريمة.

وبعمل التحريات، تبين أن صديقه "مصطفى" وراء ارتكاب الجريمة، وأنه رافقه ليلة الجريمة وتشارك مع العشاء، ثم قيده وأجهز عليه بآلة حادة حتى تأكد من موته.

جرى استئذان النيابة العامة، وعمل كمين أسفر عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لسرقة دراجة نارية "تروسيكل" ملك المجني عليه.

وقالت أسرة القتيل في التحقيقات، إن صديقه مصطفى، هو من أقنعه بالسفر معه للعمل في مدينة السادات مُصطحبًا التروسيكل، وأن نجلهم كان يعمل في جمع الخردة والبلاستيك، وفضّل المبيت بمخزن الخردة لتوفير نفقة تأجير مسكن بمدينة السادات، مؤكدين أن صاحب اتصل بهم وأخبرهم بالعثور على جثمان ابنهم داخل المخزن.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت الأخيرة التصريح بدفن الجثة.