أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي في محافظة ديالي العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن إدانته واستنكاره للهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية بقضاء المقدادية بمحافظة ديالي مساء أمس، وأدى إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بأن أبو الغيط يستشعر القلق البالغ إزاء المحاولات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في العراق خاصة في أعقاب الانتخابات النيابية التي جرت في 10 أكتوبر الجاري.

وحذر المصدر من التداعيات السلبية للتجاذبات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية على استقرار الوضع الأمني، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود والتكاتف من أجل القضاء على البؤر المتبقية لتنظيم داعش الإرهابي، وتفويت الفرصة على كل من لا يريد الخير للعراق وأهله.

وجدد المصدر دعم الجامعة العربية لكافة الجهود التي تبذلها الدولة العراقية في هذا الصدد، وتطلعها لأن يتمكن العراق من تجاوز التحديات الراهنة على الصعيدين الأمني والسياسي؛ ليستكمل جهوده على طريق تحقيق الاستقرار والتنمية.