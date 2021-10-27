عبدالرحمن بن مساعد يعطي جورج قرداحي 4 خيارات

وقال بن مساعد في تغريدة: "جورج قرداحي صرحت بأنك لم تقصد الإساءة للسعودية والإمارات
1- هل تظننا حمقى
2- هل أنت أحمق
3- هل تصدق أنك وزير
4- هل تعتقد أنك ذكي
وبإمكانك الإستعانة بجمهور الضاحية أو الإتصال بصديق من التيار الحر.. بانتظار جوابك النهائي".
وكان نشطاء قد تداولوا مقطع فيديو لتصريحات قرداحي، كما هاجموه بعد تبريراته التي نشرها في عدة تغريدات، قائلين إن هذه ليست تبريرات منطقية خصوصا بمكانة شخص يتسلم حقيبة هامة كالإعلام.
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